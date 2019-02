Konvooi brengt burgers Baghouz in veiligheid

Met tientallen vrachtwagens van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn woensdag burgers geëvacueerd uit het Oost-Syrische stadje al-Baghouz. Dat is de laatste enclave van Islamitische Staat in het district Deir al-Zor, vlakbij de grens met Irak.

Een woordvoerder van de Koerdische SDF-milities, die het kleine gebied dat IS nog beheerst belegeren met steun van de VS, verklaarde dat ongewapende inwoners van Baghouz konden worden geïsoleerd van de nog overgebleven jihadisten. Dat was een belangrijke stap op weg naar verovering van het gebied.

Verslaggevers in de buurt van de frontlijn bevestigden het wegrijden van de trucks.