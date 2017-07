Koningspython in kist in Duitse tuin

Tijdens het opruimen van een overwoekerde tuin in Düsseldorf is een volgroeide koningspython tevoorschijn gekomen. Werklieden troffen de ongeveer 2 meter lange slang aan in een kist, meldde de brandweer.

De mannen maakten de kist meteen weer dicht en waarschuwden de brandweer. Die liet een reptielenkenner komen, die vaststelde dat het om een koningspython ging, een niet-giftige slang die in het wild in West- en Midden-Afrika voorkomt.

De slang verkeerde in goede gezondheid en is ondergebracht in een dierentuin in Brüggen. Waar het dier vandaan komt, wordt onderzocht.