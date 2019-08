Koningshuis condoleert naasten brandweerlieden

Het Belgische koningshuis heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de families van de brandweermannen die zondagochtend omkwamen bij een brand in de plaats Beringen.

„Onze gedachten gaan uit naar de brandweermannen die zijn omgekomen tijdens het bestrijden van de tragische brand in Beringen. Spoedig herstel aan de gewonden, en sterkte en moed aan hun families en hun collega’s!” twittert het Belgisch hof.

De brand in Beringen brak uit in een leegstaand gebouw. „Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in. Bij de evacuatie bleek dat er twee collega’s vermist waren. Tijdens de zoekactie die daarop volgde werden de twee vermiste brandweermannen levenloos teruggevonden”, zei brandweercommandant Bert Swijsen eerder op de dag.

Een brandweerman raakte zwaargewond, drie anderen werden in het ziekenhuis behandeld voor rookvergiftiging.