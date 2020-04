‘Koningin Elizabeth wil geen saluutschoten op 94e verjaardag’

Koningin Elizabeth heeft gevraagd de saluutschoten dinsdag op haar 94e verjaardag achterwege te laten. De koningin verblijft op haar buitenverblijf in Windsor en heeft door de coronacrisis geen behoefte aan de jaarlijkse saluutschoten, meldt de Britse zender ITV op basis van een bron in Buckingham Palace.

Het is traditie in het Verenigd Koninkrijk om op de verjaardag van de koningin rond het middaguur saluutschoten af te vuren in Londen bij de Tower Bridge en in Hyde Park. Het is voor het eerst in de 68 jaar dat Elizabeth op de troon zit dat deze traditie wordt overgeslagen en haar verjaardag in stilte wordt gevierd. Dit is volgens de paleisbron geheel in lijn met de wensen van de koningin.

De officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth, het zogeheten Trooping the Colour, gaat dit jaar ook al niet door in de traditionele vorm. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er op 13 juni geen parade en evenmin een balkonscène, meldde Buckingham Palace eerder. Er zouden ook geen plannen zijn voor een alternatieve viering.