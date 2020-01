Koningin Elizabeth steunt Harry en Meghan

De Britse koningin Elizabeth steunt Prins Harry en Meghan Markle in hun wens een stap terug te doen. Dat staat in haar verklaring die na het familieberaad naar buiten is gebracht.

„Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jonge familie”, aldus de koningin. „Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie, respecteren we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden. Ze blijven gewaardeerde leden van onze familie.”

Elizabeth meldt ook dat er een overgangsperiode komt waarin Harry en Meghan afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. „Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze niet meer afhankelijk willen zijn van openbare middelen. Dit zijn complexe zaken die we moeten uitwerken. De definitieve beslissingen worden in de komende dagen genomen.”

Het overleg maandag op Sandringham werd bijgewoond door de koningin, haar zoon kroonprins Charles en de prinsen William en Harry. Op 8 januari maakten Harry en Meghan bekend een stap terug te willen doen als leden van het koningshuis. Harry is momenteel zesde in de lijn van troonopvolging.

Harry en Meghan willen weg uit het Britse bastion