Koningin Elizabeth prijst traditionele media

De Britse koningin Elizabeth heeft maandag haar bewondering uitgesproken voor de traditionele nieuwsmedia. In een boodschap aan journalisten zegt het staatshoofd dat de media een essentiële publieke dienst leveren tijdens de coronapandemie.

De koningin stuurde het bericht naar de leden van de Britse News Media Association, waar onder meer de kranten The Guardian, The Sun en Daily Mail lid van zijn. „De pandemie heeft eens te meer laten zien wat voor een belangrijke publieke dienst de gevestigde nieuwsmedia bieden, zowel nationaal als regionaal”, schrijft ze. In haar bericht benadrukt ze het vitaal belang van vertrouwde en betrouwbare informatiebronnen, „vooral in een tijd dat er zoveel bronnen zijn die om onze aandacht strijden”.

Het is bijzonder dat koningin Elizabeth zich op deze manier uitdrukt. Volgens ongeschreven wetten spreekt de koningin zich niet uit over politieke kwesties. Het besluit om een openbare steunbetuiging te versturen, suggereert dat ze het onderwerp als onomstreden beschouwt.