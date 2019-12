Koningin Elizabeth legt in kerstspeech nadruk op verzoening

De Britse koningin Elizabeth heeft het in haar kersttoespraak over de 75-jarige herdenking van D-day en het belang van verzoening. Buckingham Palace gaf onder embargo al iets vrij over de toespraak van de Queen die op eerste kerstdag wordt uitgezonden.

„Degenen die voorheen gezworen vijanden waren, kwamen aan weerszijden van Het Kanaal bijeen voor herdenkingen”, zegt Elizabeth over 75 jaar na D-day. „Door het verleden achter ons te laten en samen verder te gaan, eren we de vrijheid en democratie waar ooit een zeer grote prijs voor is betaald.” Volgens de Queen waren de verschillende herdenkingen ultieme voorbeelden van verzoening.

Het belang daarvan onderstreept de Britse vorstin nogmaals door het geloof en het leven van Jezus aan te halen. Elizabeth zegt dat „kleine stappen, genomen vanuit geloof en hoop, diepgewortelde verschillen kunnen overwinnen met als gevolg harmonie en begrip”. „Het pad is natuurlijk niet altijd even soepel, en kan dit jaar nogal gevoeld hebben als hobbelig, maar kleine stappen kunnen een wereld van verschil maken.”

Elizabeth hield haar speech in de ”Green Drawing room” van het kasteel in Windsor, waar ze werd omringd door familiefoto's.