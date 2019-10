Koningin: Brexit op 31 oktober is prioriteit

De Britse koningin Elizabeth II heeft maandag haar troonrede gehouden. De 93-jarige vorstin deed de ambities van de regering voor de komende periode uit de doeken.

De koningin reed in een koets vanuit Buckingham Palace naar het parlementsgebouw. Daar las ze vanaf haar troon een toespraak voor die is opgesteld door de regering. Elizabeth noemde het onder meer een prioriteit van de regering om te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat.

In totaal zijn 26 voorstellen uiteengezet, waarvan er meerdere betrekking hadden op de brexit. Het is echter de vraag of premier Boris Johnson zijn plannen kan uitvoeren. Hij heeft geen meerderheid in het parlement, waar hij sinds zijn aantreden in juli een reeks nederlagen leed. Ook wordt rekening gehouden met vervroegde verkiezingen.

De leider van de grootste oppositiepartij Labour noemde het eerder „belachelijk” om nu een troonrede te houden. „Dit is feitelijk een partijpolitieke uitzending vanaf de troon”, zei Jeremy Corbyn tegen Sky News.

Parlementariërs mogen na een debat over de gepresenteerde beleidsplannen ook nog stemmen over de troonrede. Dat wordt doorgaans gezien als een formaliteit. De laatste keer dat de regering zo’n stemming verloor was volgens de BBC in 1924. De toenmalige conservatieve premier Stanley Baldwin diende vervolgens zijn ontslag in.

De naderende brexit heeft de Britse politiek in een ongekende politieke crisis gestort. Zelfs de timing van de troonrede zorgde voor onenigheid. Johnson liet het parlement in de aanloop naar de ceremonie vijf weken schorsen, maar werd later teruggefloten door het hooggerechtshof. Als de premier een parlementaire stemming over de troonrede verliest, betekent dat overigens niet automatisch dat nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.