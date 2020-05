Koning van Tonga opent parlement via videoverbinding

Het koninkrijk Tonga krijgt donderdag de wereldprimeur van een opening van het parlement en troonrede via videoverbinding. Koning Tupou VI houdt thuis in zijn villa zijn toespraak terwijl de parlementsleden luisteren in de zittingszaal in de hoofdstad Nuku’alofa. Dat meldt Radio Nieuw-Zeeland.

De opening van het parlement is besloten, vanwege de ook in Tonga genomen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alleen de parlementsleden, een aantal personeelsleden en vertegenwoordigers van de media zijn welkom. Het parlement krijgt het daarna druk want voor 1 juli moet de nationale begroting voor volgend jaar zijn aangenomen.

Tonga (ruim 100.000 inwoners) is één van de weinige landen in de wereld waar nog geen besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Het Pacifische koninkrijk lijkt net op tijd alle fysieke contacten met de buitenwereld te hebben afgesloten. Er gold enige tijd een lockdown die met moeite door de politie kon worden gehandhaafd. De maatregelen worden nu weer versoepeld waardoor ook het parlement weer bijeen kan komen, maar wel zonder koning Tupou (60).