Koning Swaziland geeft land nieuwe naam

De vorst van Swaziland geeft zijn koninkrijk een nieuwe naam. Mswati III herdoopt het land tot Koninkrijk eSwatini, wat „het land van de Swazi’s” betekent.

De koning kondigde de naamswijziging aan tijdens de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van zijn land. Hij zei tijdens een toespraak in de stad Manzini dat Swaziland, een voormalige Britse kolonie, zijn oude naam terugkrijgt. „Ik wil bekendmaken dat ons land vanaf vandaag bekend zal staan als het Koninkrijk eSwatini”, verkondigde Mswati III.

De naamswijziging heeft volgens de vorst ook een praktische reden. Hij zei dat de naam Swaziland voor verwarring zorgde. „Als we naar het buitenland gaan, verwijzen mensen naar ons als Zwitserland”, zei de koning, die getooid in een legeruniform het stadion binnenreed in een open auto. Hij benadrukte dat het land een naam moet hebben waar inwoners zich mee kunnen identificeren.