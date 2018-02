Koning Marokko aan hart geopereerd

De Marokkaanse koning Mohammed VI is in Frankrijk aan zijn hart geopereerd. De 54-jarige vorst had vorige maand hartritmestoornissen en is maandag behandeld. De operatie in Neuilly-sur-Seine is volgens officiële mededelingen succesvol verlopen. Hij zal binnenkort weer aan het werk gaan.

De koning werd in september in Frankrijk behandeld aan zijn oog. Mohammed VI volgde in 1999 zijn toen overleden vader Hassan II op. De koning is vaak in Frankrijk waar hij in Betz, ten noordoosten van Parijs, ook een kasteel bezit.