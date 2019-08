Oud-koning Juan Carlos van Spanje is weer thuis. Hij is voldoende hersteld van zijn hartoperatie en heeft het ziekenhuis in Madrid verlaten, aldus de directeur van het universitaire ziekenhuis.

De 81-jarige vader van de huidige koning Felipe, die in Spanje nog steeds de titel van koning draagt, onderging vorige week zaterdag een driedubbele bypassoperatie. Vrijdag kreeg hij bezoek van de premier van Spanje, Pedro Sánchez.