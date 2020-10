Koning Harald alweer kort aan de wandel na hartoperatie

Koning Harald maakt het nog steeds goed na zijn hartoperatie van vrijdag, meldt het Noorse hof zaterdag. De 83-jarige koning heeft alweer even gewandeld.

„De koning heeft een korte wandeling gemaakt en zijn toestand is goed”, laat zijn arts weten. Kort na de operatie waarbij Harald een nieuwe hartklep kreeg, meldde het hof al dat de operatie voorspoedig was verlopen.

Harald zal nog de hele maand met ziekteverlof zijn. Kroonprins Haakon is in die periode regent en heeft alle taken van zijn vader overgenomen.