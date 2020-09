Koning Filip weigert ontslag informateurs

Koning Filip heeft het ontslag van de Belgische informateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau geweigerd. Het tweetal moet doorwerken aan de vorming van een federale regering en uiterlijk woensdag verslag uitbrengen, meldt het paleis. De koning wil dat alle betrokken partijen „zo spoedig mogelijk het vertrouwen herstellen”.

De Vlaamse liberale leider Lachaert en de Vlaamse sociaaldemocraat Rousseau leken vorige week goed op weg naar een regering van zeven partijen. Daardoor leek eindelijk zicht te komen op een volwaardige regering, die België al sinds december 2018 niet meer heeft. Maar afgelopen weekend kregen de partijleiders toch ruzie met elkaar. Nieuw overleg om de scheuren te lijmen maandag mislukte en de informateurs togen naar het paleis om hun ontslag aan te bieden.

De twee werken aan een coalitie zonder N-VA, de grootste partij van Bart de Wever. In de regering zouden wel de Vlaamse en Waalse liberalen, socialisten en groenen zitting nemen plus de Vlaamse christendemocraten (CD&V). In de mededeling van het paleis staat niet dat de koning woensdag een eindverslag verwacht, waardoor niet duidelijk is hoe het verder gaat.

Als het alsnog goed komt tussen de zeven partijen wordt in de volgende fase een formateur aangewezen, die dan ook de premier van het land wordt.