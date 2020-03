Koning Filip steekt Belgen hart onder de riem

In een televisietoespraak heeft koning Filip maandagavond de Belgen een hart onder de riem gestoken in de strijd tegen de coronacrisis. Hij zei te beseffen dat de getroffen maatregelen van iedereen inspanningen vergen, maar onderstreepte ook het belang van die ingrepen. „Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden”, aldus de koning. „Deze beproeving zal ons sterker maken”.

Filip benadrukte dat België zich in een cruciale fase bevindt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hij had het over de drastische maatregelen die de verschillende regeringen van het land vorige week hebben afgekondigd, zoals de schorsing van de lessen en het verbod op allerlei evenementen.

„Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons”, zei Filip. „En ook van de jongeren wordt verantwoordelijkheidsbesef gevraagd”, hield de koning de Belgen voor. „Onze houding hierin is essentieel, en kan levens redden”.