Koning Filip ondergaat coronatest na bezoek besmette informateur

De Belgische koning Filip laat zich testen op het coronavirus. De koning is mogelijk besmet toen hij vrijdag informateur Egbert Lachaert ontving. Die bleek dinsdag het virus onder de leden te hebben.

Bij audiënties houden de koning en zijn bezoek zich aan de afstandsregels, laat het paleis weten. De koning zou de test uit voorzorg ondergaan.

Lachaert en zijn collega-preformateur, zoals de informateur in België heet, zouden de koning vrijdag verslag uitbrengen over de nieuwe poging met zeven partijen een regering te vormen. Maar Lachaert blijft twee weken in quarantaine, meldt zijn partij. Of de preformateur nu per videoverbinding op audiëntie moet of dat er een andere oplossing wordt gezocht is onduidelijk.