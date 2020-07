Koning Filip had privé-ontmoeting met president Congo

De Belgische koning Filip heeft woensdag de Congolese president Félix Tshisekedi ontvangen voor een privé-ontmoeting. Dat heeft het paleis bevestigd. Vorige week had Filip in een brief aan Tshisekedi en het Congolese volk zijn „diepste spijt” betuigd voor de Belgische wandaden in Congo tijdens het bewind van een van zijn voorgangers, koning Leopold II. De spijtbetuiging kwam onverwacht, op de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. De toenmalige Congo-Vrijstaat was in de negentiende eeuw Leopolds privébezit.

Tshisekedi zou een tiental dagen in België zijn voor een medische check-up, maar ook om Belgische en Europese politici te spreken. Zo blijkt hij dinsdag premier Sophie Wilmès te hebben bezocht voor een „informeel” gesprek. Waarover dat ging is niet bekendgemaakt.

In september bezocht Tshisekedi als nieuw verkozen president België al. Hij wil een nieuw begin maken na de gespannen verhoudingen tussen de Belgische regering en Tshisekedi’s voorganger Joseph Kabila, die bijna twintig jaar aan de macht was. Zo zijn wederzijds opnieuw ambassadeurs aangesteld en consulaten heropend.

De afgelopen weken werden oude wonden van de geschiedenis weer opengereten nadat Black Lives Matter-demonstraties uit de Verenigde Staten naar België waren overgewaaid. In verschillende Belgische plaatsen werden standbeelden van koning Leopold II besmeurd en beschadigd. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen. In zijn brief schreef Filip: ’Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving.”

In een televisietoespraak riep Tshisekedi België en zijn eigen land vervolgens op de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven. Het Belgisch parlement buigt zich inmiddels over de vraag hoe vorm kan worden gegeven aan de verwerking van en verzoening met het koloniaal verleden van België.