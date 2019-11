Koning Filip benoemt Magnette als informateur

De Belgische koning Filip heeft de Waalse socialist Paul Magnette aangesteld als informateur om te proberen de impasse rond de kabinetsformatie te doorbreken. De Belgen gingen eind mei naar de stembus maar een federale regering is er nog altijd niet.

Het staatshoofd ontving dinsdag de partijvoorzitters voor overleg, na de bevindingen te hebben gehoord van de ‘preformateurs’ Geert Bourgeois en Rudy Demotte. Deze kregen in oktober de opdracht te onderzoeken of de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS) zouden kunnen samenwerken in een coalitie. Ze betrokken ook de Vlaamse sociaaldemocraten en christendemocraten evenals de Waalse en Vlaamse liberalen bij hun plannen.

Bourgeois en Demotte kwamen tot de slotsom dat er onvoldoende basis is om de formatiefase te kunnen ingaan. Ze kregen ontheffing van hun opdracht. Aan Magnette nu de taak een uitweg te vinden. De informateur brengt 18 november verslag uit, meldde het koninklijk paleis.