Koning Filip beëdigt Belgische ‘coronaregering’

De Belgische koning Filip heeft een federale regering onder leiding van de liberaal Sophie Wilmès beëdigd. De regering-Wilmès heeft als opdracht de strijd tegen het coronavirus in goede banen te leiden, met maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en de economische gevolgen voor bedrijven en werknemers. Op andere terreinen handelt de minderheidsregering alleen lopende zaken af. De zittende ministers blijven op hun post. Allen legden de eed af in het koninklijk paleis in Brussel.

De meeste politieke partijen in België kwamen zondagavond overeen om de demissionaire regering voor maximaal zes maanden volmachten te geven in verband met de coronacrisis. Daardoor hoeven besluiten niet langs het parlement en kunnen snel maatregelen worden genomen. Premier Wilmès zal het parlement dinsdagmiddag het vertrouwen vragen voor haar regering. Daarover wordt naar verwachting donderdag gestemd. De grootste partij in Vlaanderen, de Vlaams-nationalistische N-VA, stemt mogelijk tegen.

België zit sinds december 2018 zonder volwaardige regering.