Koning beraadt zich over lot regering-Michel

De Belgische koning Filip heeft het ontslag van de regering-Michel nog niet aanvaard. „Eerste minister Charles Michel werd in audiëntie ontvangen in Kasteel Laken om het ontslag van de regering aan te bieden”, meldt het paleis. „De koning houdt zijn beslissing in beraad.”

Het besluit van de vorst kan betekenen dat er pas over enkele dagen uitsluitsel is. Filip kan bijvoorbeeld eerst consultaties houden. Als wordt besloten om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, moeten die binnen 40 dagen worden gehouden.