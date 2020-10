Koning Albert ‘verheugd’ over ontmoeting Filip en Delphine

Koning Albert en koningin Paola zijn „verheugd” over de ontmoeting die hun zoon koning Filip (60) en Alberts buitenechtelijke dochter Delphine (52) onlangs hebben gehad. „Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de Koning, het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine”, luidt een door het paleis uitgestuurde en met „Albert” ondertekende verklaring.

„Ik schaar me volledig achter het communiqué dat de koning en prinses Delphine hebben vrijgegeven en sluit me aan bij de gedachte achter dit bericht”, schrijft Albert, die van 9 augustus 1993 tot 21 juli 2013 de zesde koning der Belgen was maar de titel koning heeft behouden.

Alberts zoon en dochter die hij pas begin dit jaar erkende na een jarenlange juridische strijd en een voor de rechtbank afgedwongen DNA-test, maakten donderdag bekend elkaar voor het eerst te hebben ontmoet en het daar niet bij te laten. „Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen”, schreven ze in een gezamenlijke verklaring. Ze hadden een „warm” gesprek en zetten een foto op sociale media.

Het Belgische volk lijkt opgetogen over de ontwikkelingen. Met het delen donderdag op sociale media van de historische eerste foto van het tweetal in het paleis in Laken werden alle socialemediarecords van het Belgische koningshuis gebroken. Het koningshuis kreeg ook nog nooit zoveel reacties. „U bent ons lichtpuntje in deze donkere tijden”, aldus een van de commentaren.

Vorige maand gaf de rechter Delphine de achternaam van de koninklijke familie en de prinsessentitel. Albert heeft haar altijd doodgezwegen. Delphines moeder is de voormalige maîtresse van Albert toen hij nog prins was, barones Sybille de Selys Longchamps.