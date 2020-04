Koning Abdullah: coronacrisis is mogelijkheid tot samenwerking

De Jordaanse koning Abdullah ziet in de coronacrisis niet alleen problemen, maar ook kansen om de banden tussen landen aan te halen. Dat schrijft hij in een ingezonden artikel in de Amerikaanse krant The Washington Post.

Het aanhalen van de betrekkingen is volgens hem hard nodig omdat „niet valt te ontkennen dat deze grensoverschrijdende vijand verscheen op het moment dat de ‘ontglobalisering’ begon”. Volgens Abdullah veroorzaakt door de opkomst van nationalisme, protectionisme en algemene scepsis over allerlei vormen van grensoverschrijdende samenwerking.

„Ik kan me niet herinneren dat elke leider op de planeet precies hetzelfde onderwerp, de coronacrisis, boven aan zijn of haar agenda had staan. Dit geeft aan hoe surrealistisch dit moment in de geschiedenis is. Maar gemeenschappelijke bezorgdheid betekent niet altijd meteen gecoördineerde actie. Velen zijn optimistisch dat we na deze pandemie gewoon weer zullen opbouwen. Maar wederopbouw is niet genoeg. We moeten ons in plaats daarvan richten op het creëren van iets nieuws, iets beters. Dat betekent dat we onze wereld en zijn systemen moeten herijken. We moeten de internationale instellingen herconfigureren en waar nodig nieuwe opbouwen,” waarschuwt het Jordaanse staatshoofd.

Ondertussen is de vorst ook nog eens de langst regerende leider in het Midden-Oosten geworden. „Ik was onlangs verbaasd toen een assistent zei dat ik de langstzittende Arabische leider was geworden. Het tempo en de hoeveelheid gebeurtenissen van de afgelopen 21 jaar, oorlogen, terroristische aanslagen, regionale conflicten, vluchtelingengolven, financiële crises, hebben de jaren samen doen smelten,” schrijft hij.