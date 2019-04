Komiek wint eerste ronde verkiezingen Oekraïne

Volodimir Zelenski is de winnaar van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. De 41-jarige acteur en komiek krijgt naar verwachting 30 procent van de stemmen. Huidig president Petro Porosjenko eindigt tweede met ruim 17 procent. Ex-premier Joelia Timosjenko eindigde met 14 procent op derde plaats.

Omdat niemand meer dan de helft van de stemmen krijgt, volgt op 21 april een tweede stemronde tussen de Zelenski en Porosjenko. De winnaar daarvan mag zich president van Oekraïne noemen. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt maandag bekendgemaakt.

,,Dit is pas een eerste stap in de richting van de overwinning. We kunnen niet ontspannen achterover leunen," vertelde de 41-jarige Zelenski aan supporters na het sluiten van de stembussen.

Porosjenko omschreef zijn tweede plaats als een ,,harde les" voor zichzelf en de regering. ,,Ik voel geen euforie bij deze uitslag. We moeten aan het werk om onze fouten te verbeteren," aldus Porosjenko.

Voor veel kiezers was de welig tierende corruptie het belangrijkste thema. Oekraïne is een van de meest corrupte land van Europa. Het land worstelt met zijn relaties met Rusland en hoopt op lidmaatschap van de EU, maar heeft grote economische problemen. Van de bestrijding van de corruptie is volgens veel kiezers onder Porosjenko niet veel terechtgekomen. Zelenski beloofde juist die corruptie aan te willen pakken.

Porosjenko kwam in 2014 aan de macht na een door Europa en de VS gesteunde machtswisseling, waarbij de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj werd afgezet.