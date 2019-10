Komiek vast om ‘faceswap’ met president

Een populaire komiek uit Tanzania zit vast omdat hij zijn eigen gezicht op een foto van president John Magafuli heeft geplakt en andersom. Door de zogenoemde ‘faceswap’ riskeert Idris Sultan nu een celstraf van maximaal zeven jaar, meldt de BBC. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt vastzit omdat hij een controversiële cybercriminaliteitswet zou hebben overtreden. Onduidelijk is wat deze precies inhoudt.

De komiek deelde twee foto’s op zijn Instagram-account. Op een daarvan zit hij zelf als president op een luxe fauteuil, op de andere is het hoofd van Magafuli op het lichaam van Sultan geplakt. Hij had erbij geschreven dat ze een dagje van baan hadden geruild. Iets wat bij de regering in het verkeerde keelgat is geschoten. Onder de foto reageerde een overheidsfunctionaris en die riep Sultan op zich te melden bij een politiebureau, omdat die met zijn werk te ver zou zijn gegaan.

Magafuli kwam drie jaar geleden aan de macht in Tanzania. Op sommige vlakken is hij vooruitstrevend, maar hij beperkt ook het werk van onder meer journalisten. Dat komt hem op kritiek te staan.