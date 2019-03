Komiek favoriet presidentsverkiezing Oekraïne

Een komiek zonder politieke ervaring lijkt af te stevenen op een overwinning in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van Oekraïne. Hij zou het dan in de tweede ronde moeten opnemen tegen zittend president Petro Porosjenko.

De favoriet bij de eerste stemronde komende zondag is Volodimir Zelenskiy, een politieke nieuwkomer, die een fictieve Oekraïense president speelt in een populaire tv-serie. Onder kiezers heeft hij een anti-establishment-stemming aangewakkerd.

Volgens opiniepeilingen staat president Porosjenko momenteel op de tweede plaats. Dan zou het in de tweede stemronde volgende maand tussen hem en Zelenskiy kunnen gaan, met een moeilijk te voorspellen uitkomst. Oud-premier Joelia Timosjenko is ook in de running en zou in de tweede ronde kunnen komen bovendrijven ten koste van Porosjenko.