„Komende week eerste top Kim - Poetin”

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar waarschijnlijk volgende week voor het eerst op gezamenlijke top. Poetin reist dan naar het oosten voor een internationale conferentie in China over de Chinese ‘Nieuwe Zijderoute’. Dat is een Chinese ontwikkelingsstrategie gericht op meer handel en infrastructuur tussen, om te beginnen, Azië en Europa.

De Chinese conferentie is 26 en 27 april en Poetin arriveert de 24e in het Verre Oosten van Rusland. Aangenomen wordt volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat Poetin rond die tijd een top houdt met Kim. Kim heeft al twee keer topoverleg met de Amerikaanse president Trump gevoerd, in juni 2018 in Singapore en in februari dit jaar in Hanoi.