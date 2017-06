Kohl niet in familiegraf

De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl (1930-2017) wordt in Speyer begraven en niet in het familiegraf in Ludwigshafen. Dit heeft een vertrouweling van de 16 juni overleden staatsman, Kai Diekmann, dinsdag laten weten.

Het was volgens Diekmann de wens van de in Ludwigshafen geboren Kohl, omdat hij zich al van kindsbeen af erg aangetrokken voelde tot de oude stad en de romaanse kathedraal van Speyer uit de elfde eeuw.

Kohl overleed vrijdag in zijn woning in Ludwigshafen. De christendemocraat Kohl was een overtuigd Europeaan die de Bondsrepubliek van 1982 tot 1998 regeerde. Hij wordt naar het zich laat aanzien 1 juli in Straatsburg plechtig als groot Europeaan herdacht. Hij wordt meteen daarna naar de 120 kilometer noordelijker gelegen Dom van Speyer overgebracht voor de kerkelijke uitvaart.