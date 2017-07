Kohl krijgt eerste Europese staatsbegrafenis

De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl krijgt zaterdag als eerste een Europese staatsbegrafenis. In het Europese parlement in Straatsburg spreken onder anderen Angela Merkel, de Amerikaanse oud-president en goede vriend Bill Clinton en de Franse president Emmanuel Macron. Namens Nederland is premier Mark Rutte aanwezig. Kohl zal zijn opgebaard in een kist die wordt bedekt met de Europese vlag.

Na de Europese staatsbegrafenis wordt het lichaam van de CDU-voorman per helikopter naar zijn woonplaats Ludwigshafen gevlogen, om daarna via de Rijn naar Speyer te varen.

’s Avonds vindt in de Dom voor genodigden een mis plaats, die voor het grote publiek buiten op beeldschermen is te volgen. Daarna wordt Kohl onder militaire begeleiding naar zijn laatste rustplaats gebracht. De begrafenis zelf vindt in familiekring plaats.