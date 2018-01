Kogel en poeder bij Belgische bewindsman

Op het Brusselse kantoor van de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) is een antraxalarm afgekondigd, vanwege een envelop met wit poeder en een kogel. Het kantoor is ontruimd. Op foto’s is te zien dat de brandweer de omgeving met linten heeft afgezet.

In de envelop zat ook een kaartje met de tekst: „innige deelneming”, melden Belgische media. Uit veiligheidsoverwegingen heeft premier Charles Michel zijn nabijgelegen ambtswoning verlaten. Onderzocht wordt om wat voor poeder het gaat.

Francken ligt de laatste tijd onder vuur vanwege een affaire rond Sudanese asielzoekers. Of de brief daarmee verband houdt is onduidelijk.