Koeweit prijst moed oud-president Bush

De emir van Koeweit prijst de „moedige opstelling” die de Amerikaanse oud-president George H. W. Bush innam nadat zijn Golfstaat in 1990 door het Irak van Saddam Hoessein werd binnengevallen. „Wij gedenken zijn historische, eerzame en moedige houding ten opzichte van Koeweit, zijn afwijzing van de Iraakse bezetting vanaf het eerste uur en de beslissende acties van de Amerikaanse regering onder zijn leiding”, citeerde staatspersbureau Kuna emir Sabah al-Ahmed.

Onder leiding van de Verenigde Staten greep een internationale coalitie in 1991 militair in om de annexatie terug te draaien. Tijdens de Golfoorlog werden de Iraakse troepen in korte tijd verdreven uit Koeweit, dat volgens Hoessein een provincie van Irak was. Aan Iraakse zijde vielen volgens de meeste schattingen vele tienduizenden doden, de geallieerden verloren minder dan driehonderd militairen.