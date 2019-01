Koerdische strijders verlaten Manbij

Een konvooi Koerdische strijders heeft zich teruggetrokken uit het conflictgebied in en rond de Syrische stad Manbij. Dat heeft het ministerie van Defensie in Syrië woensdag bekendgemaakt. Manbij is een gevaarlijk knooppunt met drie machtsblokken onder de invloedssfeer van respectievelijk Russen, Turken en nu nog Amerikanen.

„Volgens onze informatie zijn ongeveer vierhonderd Koerdische militairen vertrokken”, zei een woordvoerder. Dat was conform de afspraak die Damascus heeft gemaakt „om het normale leven te laten terugkeren in Noord-Syrië”.

De bekendmaking ging vergezeld van een video waarop een stoet van voertuigen met YPG-strijders is te zien die wegrijdt uit de stad. Deze Koerdische milities vormen het voornaamste onderdeel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die met steun van de VS de uitschakeling van Islamitische Staat in de regio hebben bewerkstelligd.

Turkije beschouwt de YPG echter als een verlengstuk van de terreurorganisatie PKK. Door het besluit van de Amerikaanse president Trump de troepen terug te halen uit Syrië is de vrees voor een Turkse aanval gerechtvaardigd. De YPG had daarom contact gezocht met de regering-Assad, die Russische hulp krijgt.