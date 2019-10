Koerdische SDF weg uit grensstad Syrië

De door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben zich zondag teruggetrokken uit de belegerde grensstad Ras al-Ain in Syrië.

„We hebben geen strijders meer in de stad”, meldde een woordvoerder van de SDF. Ras al-Ain, dat aan de grens met Turkije ligt, is omsingeld door Turkse troepen en pro-Turkse strijders. Die trokken eerder deze maand Syrië binnen om Syrisch-Koerdische strijders te verjagen uit het grensgebied.

Eerder op zondag werd een Turkse militair gedood door een aanval van Koerdische strijdkrachten bij de Syrische grensplaats Tel Abyad, ondanks de afgesproken wapenstilstand. Dat meldde het Turkse ministerie van Defensie. Een andere militair raakte gewond.

Turkije ziet de YPG-militie, die onderdeel uitmaakt van de SDF, als een verlengstuk van Koerdische opstandelingen in eigen land. Inmiddels zijn Turkije en de Verenigde Staten een wapenstilstand overeengekomen die tot dinsdag moet duren. Dat geeft de Syrisch-Koerdische strijders de tijd om het gebied te verlaten waar Turkije een bufferzone wil instellen. De Turkse president Erdogan waarschuwde dat het offensief wordt hervat als de Koerden zich niet tijdig terugtrekken.

Ook Amerikaanse troepen hebben zondag een belangrijke basis in Noord-Syrië verlaten. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldde dat de basis bij Sarrin wordt ontruimd. Het konvooi vervoerde militair materieel en reed over de snelweg door Tell Tamer richting het oosten.

Het Pentagon meldde een week geleden dat ongeveer duizend manschappen worden teruggetrokken uit Noord-Syrië. Daar ondersteunden de VS hun Syrisch-Koerdische bondgenoten, die een hoofdrol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat. President Trump maakte deze maand echter onverwachts bekend dat Amerikaanse militairen worden teruggetrokken uit het grensgebied met Turkije.