Koerdische leider opgenomen in ziekenhuis

De bekende Turkse politicus Selahattin Demirtas is maandag in het ziekenhuis opgenomen voor medisch onderzoek, nadat hij vorige week in zijn cel ineen was gezakt. De openbaar aanklager bevestigt dat de voormalige leider van de pro-Koerdische HDP naar het ziekenhuis is gebracht.

De zus van Demirtas vindt dat de Turkse autoriteiten nalatig zijn geweest. De politicus kreeg volgens haar bijna een week lang geen grondige controle, nadat hij in zijn cel een noodbehandeling had gekregen vanwege pijn in zijn borst en ademhalingsproblemen.

Demirtas zit in een gevangenis in Edirne in het noordwesten van Turkije. Hij werd in 2016 gearresteerd omdat hij terroristische propaganda zou hebben gemaakt. Het Europees Hof voor de Mensenrechten heeft eerder zijn vrijlating geƫist.