Koerdisch kopstuk opgepakt in Praag

Tsjechië heeft op verzoek van Turkije een Syrisch-Koerdische leider opgepakt. Het gaat om Saleh Muslim die mede leiding gaf aan de politieke partij PYD. Hij werd in Praag opgepakt, aldus zijn politieke achterban.

De PYD is de belangrijkste coalitiepartij in autonome gebieden in Syrië. Ankara ziet de partij, en de daaraan gelieerde milities van de YPG, als verlengstuk van de verboden PKK.

De coalitie in Syrië veroordeelde de arrestatie en sprak van een illegale daad.

De 67-jarige Muslim werd opgepakt vanwege een internationaal opsporingsverzoek via Interpol. Hij wordt al sinds 2016 gezocht voor een aanslag in Ankara. Turkije zette Muslim twee weken geleden op een lijst van vermeende terroristen omdat hij lid zou zijn van de PKK.