De door Koerden geleidde SDF-milities in Syrië hebben zich teruggetrokken uit de grensstreek zoals afgesproken in de overeenkomst die Turkije en de VS sloten. Dat heeft de commandant van de strijders laten weten aan de VS.

Washington en Ankara kwamen vorige week na urenlange onderhandelingen een pauze van vijf dagen overeen in de opmars van het Turkse leger in het noorden van Syrië. In die tijd konden de Koerden zich terugtrekken.

De periode van rust loopt dinsdag af.