Koerden zetten referendum door

De Iraakse Koerden zetten hun referendum over onafhankelijkheid maandag door, heeft de president van de Iraaks-Koerdische regio Massoud Barzani zondag gezegd.

De verwachte uitkomst van de volksraadpleging is ’ja’. Over de uitvoering daarvan willen de Iraakse Koerden met de door sjiieten geleide centrale regering onderhandelen. Dat gaat misschien jaren duren, maar „wij gaan nooit terug naar het mislukte partnerschap” met Bagdad, zei Barzani. Irak is een „theocratische, sektarische staat” geworden en niet de democratie waarop na de val van Saddam Hussein in 2003 gehoopt was.

Volgens Iran en Turkije, twee machtige buurlanden met elk ook een aanzienlijke Koerdische bevolking, kan het referendum de regio destabiliseren. Maar Barzani bezwoer dat de Iraakse Koerden geen nieuwe grenzen willen trekken.

„Alleen onafhankelijkheid kan de moeders van onze martelaren belonen”, zo herinnerde hij de internationale gemeenschap aan de offers die de Koerden in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat hebben gebracht. „Alleen door onafhankelijkheid kunnen wij onze toekomst veiligstellen.”