Koerden willen VN-rechtbank voor IS-strijders

Syrische Koerden hebben de Verenigde Naties opgeroepen in Syrië speciale rechtbanken in te richten om vastgenomen IS-strijders te berechten. De thuislanden van opgepakte jihadisten hebben nog niet gereageerd op de oproep van de Koerden om de IS-aanhangers terug te halen, zei de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tegen persbureau DPA.

In Noord-Syrië is volgens de SDF geen mogelijkheid om de gevangenen te berechten. Processen onder de paraplu van de VN zouden een oplossing kunnen zijn, die iedereen tevredenstelt. De SDF heeft naar eigen zeggen rond de 1300 buitenlandse IS-strijders gevangen genomen. Zij zitten in kampen in Noord-Syrië.

De Amerikaanse president Trump had afgelopen zondag gezegd dat Europa meer dan 800 gevangengenomen IS-strijders gaat overnemen en vervolgen. Nederland is niet van plan om IS-strijders terug te nemen en volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken hebben zijn EU-collega’s in Brussel ook geen voornemens „nu opeens hun strijders terug te gaan halen”.