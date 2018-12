Koerden vrezen chaos na terugtrekking VS

De Koerden in Syrië zijn bang voor chaos nu de VS zijn troepen in het land terugtrekt. Ze vrezen een Turkse aanval die ertoe zou kunnen leiden dat duizenden jihadisten uit hun gevangenenkampen ontsnappen. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gezegd.

Deze strijders zouden een „groot probleem” kunnen worden voor hun land van herkomst. Er zijn echter geen plannen om bewust IS-aanhangers vrij te laten, zei hij.

De SDF, die wordt geleid door de Koerdische militie YPG, heeft grote delen van het voormalige IS-gebied in het noorden en oosten van Syrië ingenomen. Hun gevangenenkampen zitten vol met IS-strijders en hun families, waaronder veel buitenlanders.

De Amerikaanse regering kondigde woensdag de terugtrekking van haar troepen uit Syrië aan en begon daarna direct met het terughalen van militairen. Dit kan de weg vrijmaken voor een nieuw offensief van Turkije. De Turken zien in de YPG een Syrische handlanger van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei donderdag dat zijn land een offensief tegen terroristen voorbereid in Manbij in het noorden van Syrië en delen van het land ten oosten van de rivier de Eufraat.

Tot nu toe was de YPG in Syrië ook de belangrijkste partner van de VS in de strijd tegen de IS. In het oosten van het land ondersteunen Amerikaanse luchtaanvallen een Koerdisch offensief tegen een van de laatste IS-bastions in Syrië.

Turkije heeft eerder in Syrië ingegrepen om YPG en IS ten westen van de Eufraat te bestrijden. Het land rukte niet op naar de oostelijke oever van de rivier, deels om de directe confrontatie met de Amerikaanse strijdkrachten te vermijden.