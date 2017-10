Koerden verschansen zich in Kirkuk

Tienduizenden Koerdische strijders worden ingezet in de olierijke streek van Kirkuk tegen naderende Iraakse troepen. Sinds donderdag zijn er 6000 man extra naar Kirkuk gestuurd om de dreiging af te wenden, aldus de vicepresident van de Koerdische regio in het noorden van Irak, Kosrat Rasul,.

De stad Kirkuk lig bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad in een streek die al heel lang door verschillende bevolkingsgroepen wordt bewoond. Zo wonen er onder anderen Iraakse Turken (ook Turkmenen genoemd), Koerden en Arabieren. Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich er terugtrokken tijdens de opmars van de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De Koerden claimen nu dat Kirkuk deel is van de Koerdische regio, maar Bagdad en Ankara bestrijden dat fel.