Koerden laten 800 Syriërs uit kamp vertrekken

De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië hebben aangekondigd dat ze maandag 800 Syrische vrouwen en kinderen overdragen aan hun families. Het gaat om Syriërs die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in de buurt van de Syrisch-Iraakse grens zitten.

Een woordvoerder van het Koerdisch bestuur zei zondag dat over het overdragen van de vrouwen en kinderen overeenstemming is bereikt met de stammen waarvan ze deel uitmaken. Onder de Syriërs die worden vrijgelaten zijn ook familieleden van jihadisten.

In het vluchtelingenkamp in Al-Hol zitten ongeveer 74.000 mensen, onder wie naar schatting 30.000 Syriërs. Het Koerdisch bestuur wil de komende tijd meer Syriërs overdragen aan hun familie.