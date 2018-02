„Koerden krijgen steun van leger Syrië”

De Koerdische YPG-milities in het noordwesten van Syrië krijgen binnenkort steun rond de plaats Afrin van troepen die de Syrische regering stuurt. De YPG (Volksbeschermingseenheden) liggen in het noordwesten van Syrië onder vuur door een Turks offensief. Syrische staatsmedia meldden dat er maandag al „volksstrijdkrachten” in Afrin arriveren. Daar worden regeringsgetrouwe troepen of milities mee bedoeld.

Turkije wil voorkomen dat er aan zijn zuidgrens na de Syrische burgeroorlog een grote Koerdische staat verrijst. Syrische Koerden die eerder ook met troepen van president Assad tegen Islamitische Staat vochten, beheersen nu vrijwel heel het noorden van Syrië dat op de linkeroever van de rivier de Eufraat ligt. Ten westen van de rivier beheersen ze de streek van Afrin en die van Manbij. Turkije is 20 januari een offensief begonnen om de Koerdische milities daar weg te krijgen.