Koerden in Afrin kondigen guerrillastrijd aan

De Koerdische autoriteiten in de Syrische regio Afrin zeggen dat het conflict met Turkije een „nieuwe fase” ingaat. Daarbij komt de nadruk te liggen op guerrillatactieken.

„Onze troepen zijn overal in Afrin aanwezig. Ze zullen iedere gelegenheid aangrijpen om posities van de Turkse vijand en zijn huurlingen aan te vallen”, zei een lokale bestuurder. „Onze manschappen in Afrin worden een constante nachtmerrie voor ze.”

Turkse troepen en hun bondgenoten trokken zondag de stad Afrin in het gelijknamige gebied binnen. Ze ondervonden naar verluidt geen enkele tegenstand. De Turkse president Erdogan zei later dat zijn manschappen het stadscentrum in handen hebben. „De meeste terroristen zijn al gevlucht met hun staart tussen de benen.”

Turkije viel Afrin eerder dit jaar binnen om de Koerdische strijders van de YPG uit de streek te verdrijven. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK-beweging. De VS steunen de Koerdische strijders in verband met de strijd tegen Islamitische Staat.