‘Koerden heroveren belangrijke grensstad’

Koerdische strijders zijn in het noorden van Syrië een tegenoffensief begonnen tegen de Turkse strijdkrachten. De door Koerden gedomineerde SDF-militie heeft volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten de strategisch belangrijke grensstad Ras al-Ain volledig heroverd. Ook het nabijgelegen Tell Halaf is naar verluidt weer in Koerdische handen.

Het Observatorium meldt dat SDF-strijders stand weten te houden in Ras al-Ain, onder meer dankzij hun gebruik van tunnels en doordat steeds nieuwe manschappen worden aangevoerd. Een journalist in het gebied bevestigt dat er nog steeds gevechten gaande zijn.

Turkije viel het gebied vorige week binnen. Het Observatorium meldt dat sindsdien zo’n 70 burgers, 135 SDF-strijders en 120 pro-Turkse Syrische rebellen zijn omgekomen. Er zou afgelopen nacht ook zijn gevochten bij de stad Manbij, waar volgens Syrische staatsmedia inmiddels ook het Syrische regeringsleger is gearriveerd.

De Turkse regering wil een bufferzone instellen aan de grens. Het probeert Syrisch-Koerdische milities uit het gebied te verdrijven die het ziet als een verlengstuk van de PKK. President Erdogan zei dinsdag dat de operatie doorgaat tot „onze doelen zijn bereikt”.

Erdogan sprak de hoop uit dat het gebied tussen het Syrische Manbij en de Turkse grens met Irak snel kan worden veiliggesteld. Hij hoopt dat daarna miljoenen Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun eigen land. Inmiddels is volgens hem al 1000 vierkante kilometer Syrisch grondgebied „bevrijd van de separatistische terreurorganisatie”.

De Syrisch-Koerdische milities die nu vechten tegen Turkije, streden eerder met steun van de Verenigde Staten tegen terreurorganisatie IS. Ze voelen zich nu in de steek gelaten door de Amerikanen en zoeken steun bij het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat heeft troepen naar het grensgebied gestuurd.