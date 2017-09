Koerden bespreken referendum met Bagdad

Een regeringsdelegatie van de Koerdische Autonome Regio in Irak is op weg naar Bagdad om het geplande referendum over onafhankelijkheid te bespreken. Ondanks druk van de Iraakse regering en van buitenaf, zal het referendum hoe dan ook maandag plaatsvinden, meldt een Koerdische topadviseur.

„We hadden gezegd dat we met Bagdad voor, tijdens en na het referendum zouden praten”, laat hij weten. De Koerdische Autonome Regio wil met de volksraadpleging een mandaat creëren om met Irak en omliggende landen als Iran en Turkije over de onafhankelijkheid te onderhandelen.

Vooral dat laatste land is fel gekant tegen het referendum. Premier Binali Yildirim dreigt met sancties als het wordt doorgezet. Turkije vreest dat een ja-stem het separatisme van de eigen Koerdische minderheid zal aanwakkeren.

Ook de VS hebben zich tegen het referendum uitgesproken.