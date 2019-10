„Koeltrailer te goed geïsoleerd om te scannen bij controle”

De trailer met daarin 39 lichamen die in Engeland is gevonden, kon in Zeebrugge door de controle omdat een koelcontainer bijna niet te controleren is. Volgens de Belgische krant De Morgen wordt een verzegelde koelcontainer alleen opengebroken als er aanwijzingen zijn van een verdacht transport. Scannen is onmogelijk omdat de ruimte daarvoor te goed geïsoleerd is.

„Een koelcontainer is zodanig geïsoleerd en hermetisch afgesloten, dat een scanner er geen warmte detecteert”, zegt burgemeester Dirk De fauw van Brugge, die ook verantwoordelijk is voor het havengebied. Speurhonden en CO2-meters om de aanwezigheid van mensen te detecteren zijn daardoor zinloos.

De krant meldt dat de papieren van het transport verder in orde waren. „Alles wijst erop dat we te maken hebben met een heel erg professionele misdaadbende die de mensen al voor de verzegeling, en dus buiten het havengebied, in de koelcontainer stopte”, zegt De fauw. „Binnen de haven zelf gaan we er voorlopig vanuit dat het onmogelijk was voor die mensen om in het havengebied in de container te kruipen. Zeker gelet op de verzegeling die intact was en er geen uiterlijke tekenen waren van braak”