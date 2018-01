Koelkasten Air Force 1 kosten 24 miljoen

De koelkasten in het presidentiële vliegtuig Air Force One van de Verenigde Staten worden vervangen door nieuwe. De oude dateren uit 1990, toen het regeringsvliegtuig in gebruik werd genomen. De vervanging kost 24 miljoen dollar, zo meldt The Guardian.

Door de nieuwe koelkasten kunnen er straks 3000 maaltijden worden bewaard. Dat is genoeg om de president en vijftig vrienden drie weken van voedsel te voorzien.

De nieuwe koelinstallatie zou in oktober 2019 bedrijfsklaar moeten zijn, zo meldt nieuwswebsite Defense One.

De Amerikaanse regering heeft overigens al nieuwe presidentiële toestellen besteld. Deze Boeings worden nu volledig gemodificeerd en zouden in 2024 in gebruik kunnen worden genomen.