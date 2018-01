Een uit het slachthuis ontsnapte koe heeft dinsdagmorgen vroeg het treinverkeer op een van de belangrijkste noord-zuidverbindingen in Duitsland even platgelegd. De koe had zich rond 5.00 uur geposteerd op de rails bij het plaatsje B├╝hl en wilde er beslist niet meer af. Er moest een jager aan te pas komen om het dier af te schieten.

Door het vroege tijdstip bleven de gevolgen voor het treinverkeer beperkt.