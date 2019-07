Knikpiramide van Snofroe open voor publiek

Egypte heeft de knikpiramide van farao Snofroe opengesteld voor het publiek. De 101-meter hoge piramide staat even ten zuiden van de hoofdstad Caïro. Toeristen kunnen door een smalle gang 79 meter afdalen in het grafmonument dat 4600 jaar gelden werd gebouwd. Aan het einde van de gang zijn twee kamers diep binnenin het kolossale bouwwerk.

Ook kunnen belangstellenden een 18 meter hoge piramide naast die van Snofroe betreden. Dat bouwsel is mogelijk neergezet ter ere van zijn echtgenote Hetepheres.

De knikpiramide is een van de drie piramides die mogelijk in Snofroes opdracht werden opgetrokken. Ook de trappiramide en de rode piramide worden aan hem toegeschreven, hoewel die eerste mogelijk door zijn vader Hoeni al werd gebouwd. Alleen de rode piramide heeft de typische piramidevorm meegekregen, wat vermoedelijke ook de bedoeling was bij de knikpiramide. Halverwege de bouw ontstonden echter scheuren in dat monument waardoor het zijn karakteristieke knikvorm kreeg.