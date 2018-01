Knallende ruzie Trump en Bannon schadelijk voor draagvlak president

De regering-Trump eist dat het boek ”Fire and Fury. Inside the Trump White House” van journalist Michael Wolff volgende week niet verschijnt. Het zou bol staan van het nepnieuws. Maar het kwaad is geschied: Trump en zijn voormalig adviseur Steve Bannon leven op voet van oorlog.

De ontmoeting in juli 2016 tussen een Russische advocate en twee leden van de familie Trump grenst aan hoogverraad, stelt Bannon in het boek. Tot augustus was hij de rechterhand van de Amerikaanse president.

Donald jr. en Trumps schoonzoon Jared Kushner ontmoetten de Russin in de Trump Tower, in de hoop van haar „vuil” over Hillary Clinton te krijgen. Trump sr. moet er volgens Bannon van geweten hebben. Sterker, de kandidaat-president heeft haar volgens hem ontmoet. Dat is „onpatriottisch” zegt Bannon.

Donald jr. zou volgens Bannon nog meer boter op zijn hoofd hebben. Wanneer speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische connectie, verder gaat graven, zal hem spoedig duidelijk zijn dat de zoon en de schoonzoon van de president zich schuldig hebben gemaakt aan financiële malversaties.

Geen zicht op Nederlandse uitgave boek Trump

Toen woensdag bij wijze van voorpublicatie een samenvatting van het boek van Wolff in de media terechtkwam, was de president furieus. „Steve Bannon is niet alleen zijn baan, maar heeft ook zijn verstand verloren”, zei hij. Trump wil voorkomen dat het boek op de markt komt.

Inmiddels is zonneklaar dat de publicatie veel details bevat die de chaos binnen het Trumpteam onderstrepen. Zo kwam de journalist erachter dat Trump eigenlijk helemaal geen president wilde worden en ervan uitging te worden verslagen. Maar dat vond hij niet erg, want ook een nederlaag gaf het merk Trump bekendheid. Toen op de verkiezingsdag duidelijk werd dat hij zou winnen, was The Donald verbijsterd. Zijn vrouw Melanie huilde, want hij had beloofd nooit aan een avontuur in het Witte Huis te beginnen.

Enkele bronnen hebben gemeld verkeerd door Wolff te zijn geciteerd. De voormalige vertrouweling van Trump doet dat niet. En zijn uitspraken hebben relevantie. Ze tonen aan dat het oorlog is tussen Trump en Bannon.

De president beweert nu dat Bannon niets heeft bijgedragen aan zijn verkiezingszege en evenmin van invloed was tijdens zijn presidentschap. Maar Trump haalde Bannon in de zomer van 2016 wel degelijk binnen om zijn campagne weer op orde te krijgen, en na zijn ambtsaanvaarding stelde hij hem aan als zijn speciale adviseur.

De oorlogsverklaring van Bannon aan Trump kan schadelijk zijn voor het draagvlak dat de president onder de burgers heeft. Voor de uiterst rechtse groepen onder de kiezers is Bannon een boegbeeld. Nu hij laat weten dat hij geen vriend meer van de president is, brokkelt voor Trump een stuk draagvlak af.