Klopjacht verdachte Straatsburg in volle gang

Het is niet duidelijk of de dader van de schietpartij in Straatsburg nog in Frankrijk is. Dat meldde de Franse onderminister voor Binnenlandse Zaken woensdag.

De klopjacht op de man is nog in volle gang. In het kader daarvan was woensdagochtend een actie van de politie bij de kathedraal in Straatsburg maar die leverde kennelijk niets op. De verdachte, Chérif Chekatt (29), heeft een behoorlijk strafblad en was bekend bij de autoriteiten. De in Straatsburg geboren verdachte stond bij de Franse inlichtingendiensten geregistreerd als geradicaliseerd, gewelddadig en had een overdreven bekeringsdrang.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft Cherkatt zowel in Frankrijk als in Duitsland vastgezeten. Hij kwam al in zijn jonge jaren in aanraking met de politie voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Vanwege zijn latere radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie gevolgd.

De Franse krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace schrijft dat Chekatt in 2011 is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor de mishandeling van een tiener met een gebroken fles. In Duitsland werd hij volgens Der Spiegel veroordeeld voor ernstige diefstal en zat tot 2017 vast, voordat hij werd uitgezet.

Dinsdagochtend probeerde een politie-eenheid C. in zijn woning aan te houden op verdenking van poging tot moord en beroving, melden Franse media op basis van bronnen rond het onderzoek. Drie mensen werden aangehouden maar de politie wist C. niet te pakken. Bij de huiszoeking zouden granaten gevonden zijn.

De Franse politie ondervraagt op dit moment vijf mensen naar aanleiding van de schietpartij. Het gaat om personen die te maken hadden met eerdere zaken van de verdachte.